Caressa, bomba su Allegri: "Alle sue spalle...", come lo ha tradito la Juve

Fabio Caressa ha detto la sua su quanto sta accadendo in casa Juventus e in particolare sulle voci secondo cui Cristiano Giuntoli diventerà il nuovo direttore sportivo bianconero. Il passaggio da Napoli a Torino sembrava cosa fatta fino a qualche giorno fa, poi è arrivata la frenata, inizialmente ascritta alla volontà di Aurelio De Laurentiis di non lasciar partire Giuntoli. A quanto pare, però, c’è dell’altro sotto: “Si è detto che Allegri non volesse Giuntoli”, ha esordito Caressa a Sky Calcio Club.

“Ma Allegri è una persona esperta di managerialità - ha proseguito - di come funzionano le aziende. Non avrebbe mai posto un aut aut, perché è un dipendente della Juve e non è il capo. Però possiamo anche dire che la scelta di Giuntoli è stata fatta senza che Allegri fosse minimamente interpellato. Alle spalle, senza che Allegri ne sapesse nulla. Possiamo dire che questo non lo ha lasciato contento per il lavoro fatto quest'anno, perché Allegri non ha fatto solo l'allenatore della Juventus, ma si è trovato a gestire tutta una serie di situazioni molto importanti”.

Secondo Caressa il tecnico livornese sarebbe contrariato per le voci di un arrivo di Giuntoli insieme ad alcuni collaboratori che si sarebbero occupati del progetto delle giovanili: “Qui Allegri si è impuntato, ha detto: il progetto delle giovanili ha funzionato, lo dimostra quello che stiamo producendo, il fatto che i giocatori siano arrivati in prima squadra. È un progetto che sta portando un centinaio di milioni alla società in prospettiva, è un progetto a dieci anni e siamo arrivati al quinto”.