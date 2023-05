Juve, ecco la nuova penalizzazione: botta in classifica, cosa cambia

22 maggio 2023 a

Una penalizzazione di 10 punti in classifica: questa la sentenza della Corte federale d'appello della Figc per la Juventus dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La decisione è stata appena notificata. La procura federale invece aveva chiesto una penalizzazione di 11 punti. Prosciolti Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Per loro il procuratore federale, Giuseppe Chine', aveva chiesto otto mesi di inibizione.

Con la classifica aggiornata, la Juve scende dunque a 59 punti in classifica al settimo posto, in attesa di giocare contro l'Empoli questa sera. Dietro il Napoli ormai campione d'Italia, ci sono la Lazio seconda con 68 punti, l'Inter terza a 66, il Milan quarto a 64, l'Atalanta quinta a 61 e la Roma sesta a 60. Ma non è finita qui: i tifosi dovranno comunque attendere almeno fino a metà giugno per scoprire quale sarà effettivamente la penalizzazione per la società bianconera. Tra le ipotesi c'è anche la Serie B per la prossima stagione.

Ad oggi sono trascorsi 405 giorni dalla prima volta che la Juventus si è presentata davanti al tribunale per difendersi sul caso plusvalenze. Anche se in quel caso con lei erano presenti altre 10 società. Finora la Juve è stata assolta due volte prima che arrivassero i risultati dell’indagine della Procura di Torino, ma è stata condannata nel processo di revocazione.