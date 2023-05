Totti, la bomba su Mourinho: “Resta alla Roma?”, tifosi nel panico

24 maggio 2023 a

Francesco Totti è sempre il tifoso numero uno della Roma e la segue in tutto e per tutto, pur non avendo alcun ruolo in società. Per questo motivo le sue ultime dichiarazioni su José Mourinho stanno facendo molto rumore perché non lasciano presagire nulla di buono”. “Resta alla Roma? Non lo so. Prima ero più fiducioso, ora un po’ meno”, è stata la risposta dell’ex capitano giallorosso sul futuro dell’allenatore portoghese.

Dopo la partita pareggiata con la Salernitana, Mourinho ha fatto una battuta sul mercato da 7 milioni, facendo capire che la sua squadra non è stata costruita per arrivare tra le prime quattro e qualificarsi alla Champions League. “È il tecnico della Roma e può dire quello che vuole - ha commentato Totti - se ha fatto questa battuta è perché è la verità. Dopo un mercato così ‘sintetico’ riuscire ad arrivare in Champions sarebbe un traguardo incredibile”. Poi l’ex capitano si è espresso su Paulo Dybala: “È un top player, un giocatore che ha fatto la differenza ovunque sia andato. Speriamo che possa recuperare per la finale di Europa League”.

Infine una battuta su Luciano Spalletti, che è in procinto di lasciare il Napoli dopo aver vinto lo scudetto al termine di una cavalcata trionfale, che nessun’altra squadra è riuscita minimamente a contrastare. “Se va via da Napoli avrà più tempo per andare a cena con me? Dopo l’estate sì, perché d’estate sono impegnato, sono in vacanza”, ha ironizzato Totti.