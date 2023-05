Mourinho silura Tiago Pinto: "Con quei 7 milioni...", che roba è la Roma

23 maggio 2023 a

Nelle ultime sei partite di campionato la Roma non è stata in grado di vincere neanche una volta, collezionando quattro pareggi e due sconfitte. Un peccato per la squadra di José Mourinho, alla quale sarebbe bastato fare poco meglio per essere in zona Champions League. L’allenatore portoghese è però totalmente concentrato sulla finale di Europa League con il Siviglia: vale l’intera stagione, soprattutto alla luce del campionato compromesso a causa di una rosa falcidiata dagli infortuni.

Sul posizionamento in Serie A c’è anche stata qualche scaramuccia tra Mou e Tiago Pinto, con quest’ultimo che ha parlato esplicitamente di Champions: “Problema suo. Siamo amici, tanto amici - ha commentato José - possiamo avere opinioni diverse. Noi possiamo fare la storia e vogliamo continuare a farlo, ma la Champions con 7 milioni di euro di mercato non è storia e non è neanche un miracolo, è Gesù Cristo che è venuto a Roma e ha fatto una passeggiata in Vaticano".

Mourinho ha inoltre ricordato di non aver mai parlato della Champions come un obiettivo: “Cerco di essere sempre onesto, non mi piace vendere fumo, non ho mai detto che la Roma fosse candidata alla Champions, quando competi contro questo tipo di squadre che abbiamo davanti sarebbe irresponsabile parlare di Champions. Non ne ho mai parlato. L'unica cosa che mi gioco nella finale è la finale. Ci sono allenatori, giocatori, club, che giocano una finale europea nella vita e sono fortunati, immagina noi a giocarne due di fila, questo per me è una grande stagione, diventa storica al di là di quello che succederà”.