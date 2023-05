Iniesta umiliato in Giappone: costretto a fuggire

25 maggio 2023 a

L’addio al Giappone dopo esserci arrivato nel 2018, al termine della sua lunghissima (e gloriosa) esperienza al Barcellona. Andrés Iniesta, in conferenza stampa, ha annunciato la sua partenza dal Vissel Kobe al termine di questa stagione. L'ex pilastro del Barcellona e della nazionale spagnola non è riuscito a trattenere le lacrime nel momento dell'addio al Paese del Sol Levante, dove è stato venerato in questi anni come l'immortale Mago del pallone. Ha ringraziato i suoi compagni e tutto il club, col quale ha vinto una Coppa dell'Imperatore nel 2019 e una Supercoppa del Giappone nel 2020. Finora, ha realizzato 26 gol e 25 assist in 133 presenze complessive.

Iniesta: “Priorità dell’allenatore diverse, le accetto”

Iniesta si è dimostrato un signore anche in conferenza stampa: "Penso che avessimo sempre immaginato che mi sarei ritirato qui, era il desiderio di tutti — ha detto — Le priorità dell'allenatore sono diverse, lo rispetto e lo accetto”. Ha avuto carriera strepitosa in cui ha vinto tutto, dalle quattro Champions League sollevate col Barcellona, al Mondiale e ai due Europei portati a casa con la Spagna. L'addio del centrocampista al Vissel Kobe è avvenuto di comune accordo tra le parti e non significa che il giocatore si ritirerà: Iniesta infatti continuerà a giocare in un'altra squadra, che ancora deve essere comunicata.





Iniesta e i numerosi progetti in Giappone

E ancora: "Cinque anni fa ho preso una delle decisioni più importanti della mia vita, lasciare il Barcellona, ​​e insieme alla mia famiglia abbiamo iniziato un'avventura lontano da casa — ha detto l’iberico — Era la prima volta che uscivamo ed è stato molto complicato. Adesso sono felice e orgoglioso di aver preso questa decisione. Venire al Vissel Kobe è stata una delle migliori decisioni della mia vita”. Iniesta ha infine promesso che il suo legame con il club giapponese continuerà una volta che avrà appeso le scarpe al chiodo. Tanto che il centrocampista ha già lanciato diversi progetti a Kobe negli ultimi cinque anni, come un'accademia di calcio, ed è comprensibile che questo filo non sarà mai interrotto. Il 39enne centrocampista dovrebbe dunque lasciare ufficialmente il club il 1 luglio, dopo la partita di campionato contro l'Hokkaido Consadole Sapporo. Prima di allora probabilmente riceverà anche un omaggio durante l'incontro amichevole tra Barcellona e Vissel Kobe in programma il 6 giugno.