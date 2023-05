Cristiano Ronaldo, la spinta a bordo campo: il raptus che sconvolge l'Arabia

09 maggio 2023 a

a

a

Un’avventura deludente con l'Al-Nassr, nonostante i diversi gol realizzati. E l'obiettivo principale, quello di vincere il campionato, sta per svanire. L'Al-Ittihad a quattro giornate dal termine ha cinque punti di vantaggio. Il pari per 1-1 dell'Al-Nassr nell'ultimo turno di campionato rischia di essere decisivo in negativo per Cristiano Ronaldo e compagni. Al termine della sfida con l'Al-Khaleej il calciatore portoghese ha scambiato la maglia con il connazionale Fabio Martins. Ma subito dopo non ha ricevuto con affetto la proposta di un membro dello staff tecnico dell'Al-Khaleej, che ha seguito il portoghese e prima dell'ingresso nel tunnel degli spogliatoi gli ha chiesto un selfie.

"Come un kebab. Fuoriclasse? No, truffa!": Cristiano Ronaldo insultato dal suo presidente

La spinta all’uomo prima di allontanarlo: CR7, è un’annata da dimenticare

L'ex di Juve e Real Madrid non ha preso bene quella richiesta e ha allontanato da sé l’uomo, con una leggera spinta, che lo aveva cinto sulle spalle e che aveva già il telefono tra le mani. Fortunatamente dalle parole non si è passati ai fatti. Probabilmente quel componente della panchina dell'Al-Khaleej se è stato lesto una foto comunque è riuscito a scattarla, e vien da chiedersi chissà com'è venuta.

Per Cristiano Ronaldo resta comunque un'annata da dimenticare. Ha lasciato il Manchester United dopo un'intervista furiosa, ha vissuto un Mondiale da comprimario, anche se è riuscito a trovare un gol, prima di firmare un contratto straordinario con l'Al-Nassr con cui però sul campo non è riuscito a togliersi soddisfazioni e rischia concretamente di vivere una stagione senza titoli.