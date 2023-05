Di Maria, addio Juve? "Quando è franato tutto"

26 maggio 2023 a

L’avventura di Angel Di Maria a Torino è ormai giunta al capolinea. L’argentino non sembra avere alcuna intenzione di rimanere, così come la Juventus di confermarlo: dopo il maxi processo del 15 giugno i bianconeri potrebbero non essere nemmeno più in Serie A, ma a prescindere dovranno iniziare un nuovo ciclo e di certo un ingaggio come quello dell’argentino non sarà più ammesso. A 35 anni Di Maria ha mostrato di avere ancora lampi di puro talento, ma di non essere molto affidabile dal punto di vista fisico.

Inoltre nella semifinale di ritorno persa a Siviglia non è riuscito a incidere, venendo sostituito tra le polemiche. L’argentino sembra avere ancora voglia di giocare uno o due anni in Europa, possibilmente in club che disputano la Champions League, quindi il suo futuro è lontano da Torino. In particolare dopo che ha litigato in pubblico con un tifoso, che ha messo nel mirino Di Maria e alcuni suoi compagni dopo la bruciante eliminazione a un passo dalla finale di Europa League.

“Via da Torino - è il messaggio indirizzato all’argentino - tu, Paredes e tutti i mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso”. Di Maria ha risposto per le rime: “Colui che non merita di avere la maglia della Juve sei tu. Perché la squadra e i giocatori in panchina sono con la Juve al 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che stai con la Juventus solo nel bene e non nel male. Ti mando un grande saluto. Io fino alla fine. Non come te”.