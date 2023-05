Spalletti, senti De Laurentiis: "Non è un obbligo", come lo silura

27 maggio 2023 a

Aurelio De Laurentiis non ha risparmiato una frecciata a Luciano Spalletti. L’addio dell’allenatore dello scudetto sembra ormai cosa fatta, non si vedono grandi margini per ricucire lo strappo con il presidente. Quest’ultimo si è assunto una responsabilità non indifferente: separarsi da Spalletti risulterà impopolare, di conseguenza De Laurentiis non può permettersi di sbagliare scelta per la panchina.

Intanto va registrato quanto accaduto a Piazza del Plebiscito durante il concerto di Gigi D’Alessio. A un certo punto il pubblico ha invocato il nome di Spalletti, con De Laurentiis che è subito intervenuto per un’uscita delle sue: “Ragazzi, stare a Napoli è un privilegio. Non è un obbligo”. Parole che allontanano sempre di più l’allenatore dello scudetto, nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno. Tra l’altro nelle scorse ore Spalletti si è fatto notare per il tatuaggio celebrativo: il Napoli e lo scudetto saranno per sempre sulla sua pelle.

“Lo scorso giugno - ha aggiunto De Laurentiis - vi promisi, azzardando, che avremmo portato lo scudetto a Napoli e ci siamo riusciti. Adesso abbiamo aperto un ciclo insieme a voi, adesso dovete ritrovare quella pazienza. Abbiamo aperto un ciclo - ha chiosato il presidente - e nei prossimi anni dobbiamo vincere ancora tutti insieme”.