Antonio Conte allo stadio: “Sta riflettendo”, il retroscena su Juve-Milan

La presenza di Antonio Conte all’Allianz Stadium per assistere alla sfida tra Juventus e Milan sta incendiando i tifosi di entrambe le squadre. Premesso che l’ex allenatore del Tottenham potrebbe essere lì senza secondi fini ma con l’unico scopo di guardare la partita, ovviamente la sua presenza non può passare inosservata. Soprattutto perché in casa Juve sono in corso delle riflessioni su Massimiliano Allegri, che potrebbe essere scaricato dopo due anni fallimentari.

Al tempo stesso non è neanche da escludere che Conte possa essere interessato al Milan, nel caso in cui i rossoneri dovessero giudicare finito il ciclo di Stefano Pioli. Dal punto di vista prettamente sportivo il tecnico leccese potrebbe preferire il Milan alla Juve, considerando che i bianconeri stanno per andare incontro a una ricostruzione e a un ridimensionamento che si prospettano piuttosto traumatici. Nel pre-partita Fabio Caressa ha confermato a Sky Sport che la Juve sta riflettendo sul futuro di Allegri.

“Nelle grandi aziende - ha dichiarato - generalmente gli uomini che gestiscono grandi crisi difficilmente poi gestiscono anche la parte di ricostruzione. Perché per gestire grandi crisi vanno prese decisioni difficili. Secondo me una riflessione (su Allegri) si sta facendo. Bisogna decidere se fare un altro anno ad aggiustare cocci o partire subito con visione a medio-lungo termine”.