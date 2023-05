Angel Di Maria, il gesto dopo la sostituzione: con la Juve finisce malissimo

29 maggio 2023 a

a

a

Quella di Angel Di Maria, contro il Milan, potrebbe essere stata l’ultima partita in casa con la maglia della Juve. Anche Francesco Calvo, Cfo bianconero, ha sottolineato prima della gara col Milan ai microfoni di Dazn: "Questa sarà l'ultima partita di Di Maria e Rabiot alla Juventus? Potrebbe, perché diversi hanno il contratto in scadenza…”. Un messaggio chiaro e pubblico che lascia presagire come quasi sicuramente il contratto dell'argentino e del francese andranno in scadenza. Contratti pesanti che i bianconeri al momento vogliono evitare di sobbarcarsi per i suddetti mancati introiti. "Non sappiamo chi ci sarà l'anno prossimo, ma sappiamo che i giocatori vorranno impegnarsi questa sera".

Giroud manda il Milan in Champions: notte fonda per la Juve

Calvo e il riferimento a Giuntoli: “Dirigenza lavorerà per il futuro”

Di Maria dopo essere stato sostituto si è accomodato mestamente in panchina abbracciato da Allegri, nonostante avesse sentito benissimo quei fastidiosi fischi piovere dagli spalti. Lo stipendio del giocatore e anche la sua mancata continuità in campo ha evidentemente convinto la nuova società e il CdA bianconero a virare su altri obiettivi. Senza conoscere minimamente chi sarà il prossimo direttore sportivo al quale sarà dato mandato di sbrogliare la matassa, è stato lo stesso Calvo a prendersi la responsabilità di evidenziare questa possibilità che a fine stagione i giocatori in scadenza possano lasciare la Juventus: "Al di là dei nomi, la dirigenza lavorerà compatta per il futuro" ha poi risposto il Cfo a proposito della possibilità di vedere Giuntoli in bianconero. Ma nel frattempo ciò che sembra chiaro è che il Fideo possa aver già chiuso con la Juve…