Leclerc, il crollo di Vasseur: "Non posso fare altro", Ferrari a pezzi

Per il secondo anno consecutivo la Ferrari si è resa protagonista di alcuni errori prima e durante il Gran Premio di Monaco che hanno penalizzato Charles Leclerc. Nella passata stagione il pilota monegasco fu privato di una vittoria sicura, stavolta invece di un podio che sembrava alla portata. Al di là degli errori, alcuni clamorosi, è evidente che quest’anno la Ferrari ha grossi problemi di competitività, dato che non riesce a stare davanti nemmeno alla Aston Martin di Alonso.

Dispiace soprattutto per Leclerc, sempre più frustrato da questa situazione e dagli errori grossolani commessi dalla scuderia da due anni a questa parte. Il team principal Frederic Vasseur si è scusato pubblicamente con il pilota monegasco: “Non posso fare altro che scusarmi con lui a nome della squadra e capire come possiamo fare un lavoro migliore e migliorare la comunicazione tra il muretto e Charles in queste condizioni, ma da entrambe le parti”.

Vasseur ha anche tentato di spiegare il grave errore di comunicazione commesso in qualifica, che è costato tre posizioni di penalità a Leclerc: “Sotto il tunnel Charles non era in grado di vedere nello specchietto dov'era Norris, e se glielo dici dentro il tunnel, dove la linea non è nemmeno chiara, non ha il tempo di spostarsi. Comunque resta il fatto che abbiamo chiaramente commesso un errore e questo ci è costato molto perché credo che partendo dalla terza posizione sarebbe potuta essere un'altra gara, ma dobbiamo imparare da questo”.