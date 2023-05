Juve, niente penalizzazione. Ma... cosa può accadere ad agosto

30 maggio 2023 a

Il tam tam dai tribunali fino al campo che ha rovinato questo campionato di Serie A si può dire terminato.Infatti oggi si chiude la "stagione" processi alla Juventus. Con un patteggiamento-lampo che fa in tempo a confermare definitivamente la classifica di Serie A quando manca una sola giornata alla fine. Dopo mesi spesi nella trafila di sentenze e ricorsi per arrivare alla penalizzazione di 10 punti per il filone "plusvalenze", la Juve ha chiesto e ottenuto l’accordo con la Procura che la "salva" da ulteriori decurtazioni in classifica. Di fatto con questa mossa la Juventu si mette al riparo da una ulteriore sforbiciata in classifica che avrebbe potuto compromettere ancora di più questa stagione.

La "manovra stipendi" costa al club bianconero appena 718.000 euro. Spiccioli di bilancio per una sanzione non proprio "afflittiva", per chiudere la questione e dedicarsi al futuro prossimo venturo. Resta pendente sul destino europeo della Juventus solo l’eventuale squalifica della Uefa, che a questo punto dovrà valutare la congruità delle sanzioni applicate dalla giustizia sportiva italiana.Potrebbe decidere di non intervenire, o invece squalificare la Juventus. Ed è in questa chiave che va letta la "convenienza" del patteggiamento per la Juventus. Se la Uefa infatti dovesse procedere, ai bianconeri verrebbe negata la partecipazione alla Conference League. Andare avanti con il processo, rischiando una squalifica "afflittiva" sul prossimo campionato, si sarebbe tradotto in ben altro danno in caso di futura qualificazione alla Champions League o Europa League. Dunque prima di agosto, ovvero prima dell'avvio della nuova stagione, dovrebbe arrivare il verdetto Uefa, il più atteso. E gli scenari sono del tutto imprevedibili.