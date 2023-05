Baschirotto, figuraccia al telefono con Roberto Mancini: "Mister chi?"

30 maggio 2023 a

Roberto Mancini ha deciso di chiamare Federico Baschirotto per congratularsi della splendida salvezza raggiunta con il Lecce e per fargli sapere di essere stato convocato per il pre-raduno della Nations League. Il difensore è stato una delle più belle rivelazioni di questo campionato: è stato il pilastro attorno al quale il Lecce ha costruito la salvezza e ha decisamente meritato la convocazione in Nazionale.

In un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Baschirotto ha svelato cos’è accaduto con il ct azzurro. In un primo momento non aveva risposto alla sua telefonata: non aveva il numero in rubrica e quindi ha ignorato il telefono che squillava. Poi però quello stesso numero lo ha richiamato e allora il difensore ha deciso di rispondere: “Pronto Baschi, sono il mister”. “Vuoto totale - ha raccontato Baschirotto - la voce di Baroni la so riconoscere, la sento ogni giorno. Poteva essere qualche vecchio allenatore che voleva complimentarsi”.

“Gli chiedo: ‘Mister chi?’. Risponde: ‘Sono mister Mancini’”, ha proseguito Baschirotto, che ha avuto un attimo di mancamento. “Oddio mister… salve… scusi. Mi dice: ‘Voglio farti i complimenti per la salvezza che avete conquistato e dirti che ti ho convocato per il pre-raduno della Nations League. Vorrei sapere se sei disponibile per venire’. Io? Disponibile? Ditemi dove e quando, vado anche a piedi”, ha chiosato il difensore.