Napoli, l'annuncio choc: "Ha detto no", chi non vuole il posto di Spalletti

Non passa giorno che a Napoli, sospesi tra l’addio di Spalletti e i festeggiamenti dello scudetto in programma domenica contro la Sampdoria, succeda qualcosa. Per sostituire il tecnico campione d’Italia dimissionario sembrava in pole-position un uomo che conosciamo già in Italia: quel Luis Enrique che a Roma aveva fatto bene, a Barcellona meglio (ha vinto la Champions) ma con la Spagna era crollato agli Europei e al Mondiale vittima del suo esasperato tiki-taka.Pareva lui il sostituito naturale di Spalletti ma ieri Aurelio De Laurentis ha fatto il solito cinema. Intercettato dai giornalisti, ADL ha sparato: «Luis Enrique credo abbia in mente la Premier League, competiamo con campionati più attraenti del nostro come quello inglese. Potrei raccontargli che lì non c’è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo... Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3 dei nostri giocatori straordinari. Andremo avanti essendo l’unica squadra di calcio che da 14 anni è in Europa e questo la dice lunga sulla scelta dei tanti allenatori. Il mio vantaggio è che non so giocare a calcio, ma so fare l’imprenditore.

Non mi lascio trasportare dal sentimentalismo anche se sono sentimentale, devo essere razionale. Certo posso anche sbagliare. Per ora abbiamo fallito poche volte». Sono tre i nomi apprezzati da De Laurentis: Thiago Motta, Sergio Conceicao e Vincenzo Italiano. Il tecnico portoghese era già stato contatto due anni fa da ADL ma è Italiano il favorito. Motta ha lanciato frecciatine al Bologna per capire meglio i programmi futuri del presidente Saputo. Resta in sospeso.

Fronte giocatori: per sostituire i partenti Ndombelè e Demme, si punta sul centrocampista Wilfred Ndidi (26) che il Leicester, retrocesso in seconda divisione, lascerebbe libero a un prezzo modico. Il nigeriano, mediano di sostanza è compagno di nazionale e amico di Osimhen. M Milane Inter sono già protagonisti del mercato in Europa. Maldini e Massaro stanno chiudendo per Daichi Kamada (26), fantasista dell’Eintrach Francoforte, destinato forse a prendere il posto Brahim Diaz. Trattenere lo spagnolo costa troppo: 20 milioni di euro e i soldini incassati grazie alla Champions (50 milioni) vanno spesi bene stavolta. Pioli ha chiesto giocatori già pronti, non un altro De Ketelaere e, per questo, si valutano Davide Frattesi (23) del Sassuolo e Lois Openda (26) del Lens. Possibile derby con l’Inter per il difensore Benjamin Pavard (27), in fuga dal Bayern Monaco: costa tra i 15 e i 18 milioni. 10 Futuroarabo per Edin Dzeko? L’attaccante bosniaco, in scadenza di contratto il 30 giugno, è freddino sul rinnovo (6,5 milioni a stagione) e può raggiungere CR7 nel campionato saudita. La Lazio, alla ricerca di una punta da affiancare a Immobile ha chiesto al Napoli di liberare Giovanni Simeone (27): il figlio di Diego avrebbe già dato l’assenso per trasferirsi a Roma.® Infine,la retrocessione del Leeds dalla Premier in seconda divisione potrebbe lasciare libero Willy Gnonto (20). Sull’azzurro ci sono Fiorentina, Sassuolo e Roma.