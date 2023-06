Jannik Sinner stroncato da McEnroe: "Ma quale sfortuna? Partita come queste..."

03 giugno 2023 a

Jannik Sinner stava disputando un’ottima stagione, anche con una certa continuità, sebbene gli fosse mancato il grande acuto. Sulla terra rossa, invece, le cose stanno andando molto male: la sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro il modesto Daniel Altamaier fa malissimo, soprattutto dal punto di vista mentale. Tutti avevano riposto grandi aspettative in Sinner, che ha gettato via un match durato cinque ore e mezza.

John McEnroe ha speso alcune parole sulla sconfitta di Sinner ai microfoni di Eurosport: “Non è vero che è stato sfortunato, ha proprio buttato via la sua chance di andare al terzo punto”. D’altronde Jannik ha sprecato davvero tanto, nonostante la cattiva giornata: “A quel punto doveva vincere, avrebbe dovuto essere finita. Avrebbe dovuto tirare in un angolo invece che centralmente e ha sbagliato. Comunque queste sono partite che restano nel tempo, se non anni, sono difficili da superare. Ha perso il match point, poi è tornato in partita, ha salvato 4 match point, fa un break e poi riperde il servizio... È dura per lui”.

Prima di McEnroe, anche Paolo Bertolucci era stato duramente realista con Sinner, che è probabilmente al bivio della sua carriera, non essendo neanche più un giovanissimo: “Una battuta d’arresto che allunga ombre insidiose sulle qualità ad altissimo livello dell’altoatesino, piombato in un’improvvisa, piccola crisi dopo tre mesi di grandissimo spessore tecnico”.