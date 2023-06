Jannik Sinner, drammatico sfogo dopo il ko: "Cosa ho fatto? Dentro di me..."

03 giugno 2023 a

a

a

Ancora un giro a vuoto per Jannik Sinner. Ancora un'eliminazione: dopo il flop agli Internazionali d'Italia, ecco quello ancor più pesante e doloroso al Roland Garros, il torneo francese su terra rossa che dovrebbe essere terreno di caccia preferito per il tennista altoatesino. E invece niente: fuori al secondo turno, battuto in cinque set dal tedesco Daniel Altmaier, numero 79 del ranking Atp.

Sconfitta a sorpresa, una sconfitta bruciante. E sportivamente drammatica: Sinner infatti aveva avuto due match-point nel quarto set, ma li ha sprecati entrambi. Dopo il ko a Roma contro l'argentino Cerundolo, insomma, la stella del tennis italiano è definitivamente entrata in uno dei momenti più bui della sua carriera fino ad oggi. Si pensi che prima di questo 2023, in ogni sua precedente apparizione al Roland Garros, Sinner era arrivato almeno agli ottavi di finale.

E per comprendere il momento che sta attraversando Sinner, bisogna tornare al termine della partita persa contro Altmaier: quel gesto rivolto al suo box su cui a lungo ci si è interrogati. "Alla fine ce l'avevo con me stesso per delle scelte sbagliate, soprattutto nell'ultimo game, e mi sono chiesto: che cavolo ho fatto?", ha poi spiegato Jannik Sinner. Parole cariche di dolore, di delusione. La botta è stata fortissima.

"Cosa non considerava". Gli infortuni di Sinner? Le parole pesantissime del "torturatore"

E ancora, quando gli hanno chiesto quando si sia spenta la luce, considerati anche i due match-point sprecati, ecco che Sinner ha risposto: "Questa è una buona domanda. Ho avuto le mie opportunità. Non riuscivo a trovare un modo giusto per vincere i punti. Sono stato un po' sfortunato in alcuni punti. Anche il match-point l'ho sfondato, e lui l'ha giocato sul nastro della rete".

E ancora: "Forse il mio atteggiamento non era quello giusto: ho dato tutto quello che avevo altrimenti non sarei rimasto in campo per cinque ore e mezza, però dovevo essere più felice di essere in quella posizione. Anche se non lo faccio vedere di solito sono sorridente dentro, oggi invece non è stato così. Quando mi manca questo aspetto faccio più fatica. Questa è la lezione di oggi. D’ora in poi cercherò di essere più felice", ha rimarcato Sinner. Parole pesanti, sintomo forse anche di un disagio. Ma lui non è tipo incline alla resa. Infatti, a strettissimo giro di posta, ha immediatamente rilanciato: "Questo è lo sport. Di sicuro tornerò più forte di prima", ha concluso Jannik Sinner. E noi non vediamo l'ora di vedere questa sua versione.