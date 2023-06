Gp di Spagna, Verstappen domina ancora. Per la Ferrari è profondo rosso

04 giugno 2023 a

Max Verstappen domina ancora con la Red Bull, vince il Gp di Spagna e firma il quinto successo stagionale dopo sette gare del Mondiale di F1. Per la Red Bull si tratta della settima vittoria consecutiva. Il campione del mondo olandese sul circuito di Barcellona precede le due ritrovate Mercedes di Lewis Hamilton, secondo, e George Russell, che si piazzano davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz, quinto dopo essere scattato in prima fila al via. Gara tutta in salita per l'altra rossa di Charles Leclerc, partito dalla pit line e finito all'11/mo posto, dopo la prestazione flop in qualifica. A completare la top ten Stroll, sesto, a seguire Alonso, Ocon, Zhou, gasly. Verstappen conquista la sua 40ma vittoria in carriera, ad una sola vittoria da Ayrton Senna.

"È un grande piacere guidare una macchina come questa e l'ho dimostrato anche oggi. Abbiamo avuto diverse strategie in pista e la nostra è stata quella giusta. Io avevo la mescola più dura e potevo avere qualche insidia ma per fortuna non è successo nulla. È stato un altro weekend molto forte, spero di continuare così nel corso dell'anno". Così il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, al termine del Gp di Spagna, vinto dal pilota olandese.