Rafa Leao, il video dopo la cacciata di Maldini: una bomba sul Milan

Il Milan piomba nel caos: ora l'addio di Paolo Maldini, di fatto cacciato da Gerry Cardinale, è ufficiale. Tra poche ore atteso anche l'addio a Ricky Massara. Una rivoluzione, profonda. E i tifosi si interrogano su quali saranno le conseguenze, su come ne uscirà la squadra, su quale sarà il futuro dei rossoneri.

E tra chi per certo non ha gradito c'è Rafa Leao, il fuoriclasse portoghese freschissimo di rinnovo del contratto, un rinnovo per il quale ha giocato un ruolo fondamentale proprio Paolo Maldini. E Leao lascia trasparire senza troppi infingimenti il suo stato d'animo. A caldissimo, nella serata di ieri, lunedì 5 maggio, una faccina, una emoticon pubblicata su Twitter che la diceva lunghissima.

Ma non solo. Oggi, martedì 6 giugno, lo sfogo di Leao ha raggiunto anche Instagram: la story che ha pubblicato direttamente da Lisbona infatti non lascia troppi margini all'ambiguità. Un breve video, Leao che si inquadra in aula e mima il gesto di una bocca cucita. Come a dire: "Non posso parlare". O meglio, meglio non parlare. Perché altrimenti chissà cosa potrei dire. Certo, Leao fa tutto ciò con il suo classico sorriso, quello che ha stampato sul volto anche mentre dribbla e segna.

Tra chi nella rosa del Milan, in un modo o nell'altro, ha preso posizione sulla cacciata di Maldini e Massara, anche Yacine Adli, il centrocampista che Stefano Pioli quest'anno non ha quasi mai visto. Dopo la notizia circa l'addio di Maldini, ifnatti, ha postato su Instgram proprio una foto dell'ormai ex dt durante una premiazione. Il Milan, ora, è ufficialmente una polveriera.