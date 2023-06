Angel Di Maria lascia la Juve con queste parole: veleno puro

07 giugno 2023 a

a

a

“Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile”. Ha scritto così Angel Di Maria sui suoi social, nel suo testo d’addio alla Juventus dove non è stata risparmiata qualche stilettata a chi l’ha criticato.

"Chi ha tradito Allegri". La voce dal cuore della Juventus: conseguenze rovinose

Il riferimento ai titoli mostra anche un risentimento per ritrovarsi a giocare in Europa League, competizione al quale non aveva mai preso parte: "Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte – si legge ancora – Grazie a tutti i miei compagno per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore”.

Di Maria: “Me ne vado con tranquillità e un sapore amaro”

Un addio dunque ufficializzato ai tifosi sui social. La storia tra la Vecchia Signora e Angel Di Maria, si è chiusa dunque domenica sera con l'Udinese, nei propositi già dal post eliminazione in Europa League, per contratto il 30 giugno ma nelle parole pubbliche con un post pubblicato dal campione del mondo: "Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile — ha concluso Di Maria nel post — Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte".