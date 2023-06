De Laurentiis, "cena segreta": quale allenatore ha portato a casa

09 giugno 2023 a

a

a

Tra i numerosi curriculum sulla sua scrivania, ora Aurelio De Laurentiis ha anche quello di Rudi Garcia. E non solo, dato che l’ex allenatore della Roma — da poco esonerato dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo — potrebbe essere stato ospite della cena segreta andata in scena a casa del presidente partenopeo. Un faccia a faccia che fa parte del casting portato avanti per trovare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime voci di mercato, adesso il tecnico francese è in cima alla lista dei candidati per prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del club partenopeo.

Italiano scartato dal Napoli, occhio a Galtier

Lo stesso De Laurentiis, inoltre, avrebbe tolto dalla lista dei papabili nuovi allenatori del Napoli quel Vincenzo Italiano, che mercoledì ha perso la finale di Conference League con la sua Fiorentina e contro il West Ham. L’ex tecnico dello Spezia sembrava essere il candidato ideale per continuare il lavoro iniziato da Luciano Spalletti, rendendo ancora più intricata l'identificazione della nuova guida tecnica della formazione campana. Tra coloro che sembrano avere maggiori probabilità c'è l'attuale tecnico del Psg, Christophe Galtier, che però è in attesa che i parigini (che sarebbero vicini ad un accordo con il tedesco Julian Nagelsmann) gli comunichino la propria decisione (le regole della Federcalcio francese, infatti, non permettono ad un club di avere due allenatori sotto contratto contemporaneamente).

Da risolvere anche la situazione-Giuntoli

De Laurentiis, nel mentre di trovare un nuovo tecnico, deve fare i conti con un Cristiano Giuntoli, che, dopo otto anni da direttore sportivo ai piedi del Vesuvio, vorrebbe lasciare ad un anno dalla scadenza del contratto per andare alla Juventus. Intanto il patron del club partenopeo sta proseguendo il suo sterminato casting (a suo dire sono 40 i profili presi in considerazione finora) per trovare il successore di Luciano Spalletti.