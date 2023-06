Spalletti, la foto dell'ufficio: "Dormo nella Panda", come lo ha trasformato

08 giugno 2023 a

a

a

Luciano Spalletti non continuerà ad allenare il Napoli, eppure è forte il sentimento che ormai lo lega a questa squadra e a questa piazza. Dopo essersi tatuato lo scudetto e lo stemma del club, l’allenatore si sta mettendo a nudo con i tifosi come mai aveva fatto in passato. Addirittura ha deciso di pubblicare su Instagram il suo ufficio a Castel Volturno, che negli ultimi due anni è spesso stato anche il posto in cui ha dormito.

La foto è spettacolare e trasuda amore e passione per questo club, perché è un trionfo di magliette di Diego Maradona. Il dettaglio più importante è però lo scudetto appoggiato al cuscino. Poco sotto c’è invece la casacca da allenamento con la scritta aggiornata dopo la vittoria del campionato: “sarò con te... e tu non devi mollare”, con l’aggiunta di “campioni”. “Si è già preso il mio lettino - ha commentato Spalletti riferendosi allo scudetto - stanotte mi sa che dovrò dormire nella Panda”.

Napoli da 10, Milan e Juve pari. E sul podio... ecco i pagelloni della Seria A

Il riferimento ironico è allo spiacevole episodio del 2021, quando gli fu rubata la macchina. Nei commenti sono decine e decine i tifosi del Napoli che gli chiedono di restare e di guidare la squadra anche nella prossima stagione. il dado però è tratto: De Laurentiis sta cercando il sostituto di Spalletti con la consapevolezza di non poter sbagliare, dato che la piazza ancora non riesce a staccarsi dal tecnico toscano.