Juventus, la voce bomba: "Dove va Allegri, stipendio triplicato". E al suo posto...

Una vera e propria bomba di mercato. Le panchine della Serie A cominciano a diventare bollenti. Il Napoli deve ancora riempire la casella di Luciano Spalletti, la Roma deve sciogliere il nodo Mourinho e la Juve deve capire il suo futuro nell'attesa del verdetto Uefa. Ma è proprio sulla Juve che arriva una vera e proria bomba che potrebbe innescare una sorta di effetto domino sulle principali panchine d'Europa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport un club di Riad, probabilmente l'Al-Hilal avrebbe fatto una proposta ad Allegri con un ingaggio triplicato rispetto a quello incassato alla Juventus.

Una offerta su cui il tecnico bianconero si sarebbe soffermato e le voci parlano anche di un possibile vertice a Monte Carlo tra 24-48 ore. Un divorzio tra Allegri e la Juventus potrebbe far tornare sul campo il valzer delle panchine europee con due nomi di livello che verrebbero dati in pole position per la panchina bianconera. In prima posizione c'è Igor Tudor, ex Juve e apprezzato dalla società. In seconda battuta c'è Antonio Conte che però deve fare i conti con un difficile ritorno a Torino dopo la rottura polemica con i biancneri di qualche anno fa. Staremo a vedere cosa accadrà tra pochi giorni, ma di certo le voci di un addio di Allegri alla Juve si fanno sempre più insistenti.