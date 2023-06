Inter, esplode la bomba-Gosens: "Sì, è pronto ad andarsene"

Roberto Tortora 13 giugno 2023 a

Ora che la delusione per la sconfitta in finale di Champions va decantando lentamente, per l’Inter è tempo di pensare al futuro. E, allo stesso modo, per i suoi giocatori. Soprattutto quelli che hanno reso meno. Tra questi c’è Robin Gosens, arrivato dall’Atalanta l’anno scorso con la promessa di essere l’erede naturale di Perisic. Il suo ingresso all’Ataturk contro il City è stato positivo, da un suo assist poteva nascere il gol dell’1-1 che Lukaku, però, si è divorato.

Nonostante ciò, l’esperienza in nerazzurro di Gosens, complessivamente, si è rivelata pregna di alti e bassi, in cui i secondi hanno prevaricato spesso i primi. Di conseguenza, le due parti potrebbero essere giunte ai saluti. Sulle tracce del tedesco molti club, in Premier c’è il Bournemouth, il Germania, a casa sua, Wolfsburg e Union Berlino ci hanno fatto più di un pensiero. Per Robin sarebbe un gradito ritorno a casa, anche se non potrà farlo con la sua squadra del cuore, lo Schalke 04, almeno nella prossima stagione, perché è appena retrocessa in Zweite Bundesliga.

La valutazione di Marotta è alta, almeno 20 milioni di euro. Cifra che a Zhang serve come il pane per dare ossigeno alle casse. Per rimpiazzarlo, l’Inter sta pensando a Carlos Augusto, terzino rivelazione del campionato con la maglia del Monza e inserito nella Top11 dalla Lega di Serie A. Anche in questo caso, però, la valutazione non è bassa, siamo sempre intorno ai 15-20 milioni e la concorrenza non è assente, visto che anche la Juventus e la Roma ci hanno messo gli occhi sopra. Sirene turche, infine, per Edin Dzeko, tentato dall’offerta di un contratto biennale propostogli dal Fenerbahce e che è oggetto di approfondimento. Il bosniaco ha 37 anni ed avrebbe così modo di chiudere in bellezza una carriera ricca di successi.