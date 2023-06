Onana, non è finita: "Spingere sull'assegno", all'Inter esplode il caso

14 giugno 2023 a

Un mercato low cost, i cui ricavi per le cessioni verranno usati per acquistare nuovi giocatori. Proprio per questo, in casa Inter, si dovrà puntare a qualche cessione eccellente. Il nome più caldo è quello di André Onana, molto apprezzato dal Chelsea. In via della Liberazione, in caso di un'offerta ‘monstre’ si lascerebbe andare a malincuore il portiere camerunese, è riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

"Il sacrificio del portiere è quello che nessuno vorrebbe fare in casa Inter perché tutti, dai dirigenti ad Inzaghi, sanno che difficilmente si troverà un altro portiere con lo stesso impatto trascinante — si legge — Ma alla stesso tempo tutte le componenti del club concordano sulla necessità di questa vendita proprio per seguire la stessa logica dell’autofinanziamento secondo dettato di Zhang. Insomma, al prezzo giusto Onana partirà: la richiesta è altisonante, 70 milioni, ma anche con una decina di meno ci si potrebbe accordare".

Il d.t. dei Bleus, Stewart, sponsor di Onana per l’arrivo al Chelsea

Pochettino accoglierebbe Onana a braccia aperte, ma il più grande sponsor del camerunese è il d.t. Lawrence Stewart, che avrebbe voluto il portiere già al Monaco. E c'è un aneddoto raccontato dalla Gazzetta stessa: "L’intermediario che siederà tra Ausilio e Stewart nei prossimi giorni ha visto la finale di Champions accanto a Behdad Eghbali, mano destra del proprietario del Chelsea Todd Boehly dotato di un portafoglio di circa 3,5 miliardi di sterline grazie al suo Clearlake Capital fondato in California nel 2006: l’iraniano ha un ruolo meno pubblico dell’americano, ma ha grande influenza sul club. La prestazione del portiere contro il City ha convinto anche il socio di Boehly a spingersi nell’assegno: quanto sarà grande dipenderà dalla trattativa in partenza".