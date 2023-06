Claudio Ranieri, festa con rovinoso furto: dopo la promozione del Cagliari...

14 giugno 2023 a

La festa… rovinata dal furto. Quella del Cagliari, vincitore nel finale contro il Bari al San Nicola e di nuovo in A dopo un anno dalla retrocessione. I sardi sono riusciti a sbancarla grazie alla rete di Leonardo Pavoletti, ma tornati alla Unipol Domus per festeggiare, nonostante la grande accoglienza da parte dei tifosi sardi, proprio mentre tutti esultavano qualcuno ha rubato la coppa playoff, alzata pochi minuti prima al cielo dai giocatori rossoblu, approfittando della pacifica invasione di campo e questa situazione ha destato un certo clamore tra i presenti. A un certo, così, lo speaker dello stadio del capoluogo ha pronunciato parole che hanno destato una certa incredulità e stupore: “Hanno rubato la coppa. Per favore, riportatela indietro”. Dopo qualche minuto di panico il trofeo della Serie B è stato ritrovato e a riportarlo al suo posto è stato uno dei tifosi, che si è scusato per l’accaduto.

Ranieri, l’abbraccio e il bel gesto al San Nicola

Dopo Frosinone e Genoa, la squadra di Claudio Ranieri è riuscita essere promossa nella massima serie dopo appena un anno di purgatorio. Proprio l'allenatore romano è stato l'artefice di questa fantastica cavalcata dei rossoblù, che dopo qualche problema ad inizio stagione ha rimesso a posto la squadra e ha riportato i sardi nella massima serie 33 anni, dopo la prima promozione della sua carriera ottenuta proprio con il Cagliari da allenatore esordiente. Ranieri è stato protagonista anche di un bellissimo gesto dopo il fischio finale: in seguito all'abbraccio e alla commozione insieme al suo staff e ai suoi ragazzi, il tecnico è andato a rimproverare i suoi tifosi che sfottevano i supporter del Bari (il coro era ‘Serie B, Serie B') dissuadendoli dal farlo perché era poco sportivo e perché avrebbero fatto meglio a esultare per la loro squadra invece che denigrare quella avversaria. Un gesto davvero encomiabile.