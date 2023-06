Bobo Vieri asfalta Antonio Cassano: "Senti fenomeno, basta cazz***"

14 giugno 2023 a

a

a

Alla Bobo Tv è andato in scena l’ennesimo scontro tra Christian Vieri e Antonio Cassano in materia di centravanti. Davanti a Roberto De Zerbi, i due ex calciatori non se le sono mandate a dire quando è arrivato il momento di commentare la prestazione di Erling Haaland in finale di Champions League. Cassano non è un suo estimatore e non ha perso occasione per criticarlo, scatenando però l’ira di Vieri.

"L'unico big che può accettare": Cassano, la profezia sul nuovo mister del Napoli

“Non sono d’accordo con te - ha esordito l’ex nerazzurro - perché tu non capisci il centravanti. Perché in pullman, fenomeno del calcio, ho detto che stasera Haaland non la tocca mai, Bernardo non la ciapa mai e Grealish non la ciapa mai. Siccome le partite le vedo, vedo come si devono muovere i centravanti. Lui non la prende mai perché giocando tre dietro l'Inter e tu sei l'unico… cerca di capire te fenomeno perché poi mi fai inc***”. Cassano non ha cambiato idea, anzi ha accusato Haaland di avere delle ciabatte al posto dei piedi.

"Cosa dovrebbe fare l'Inter". Cassano umilia il Milan: la sentenza

“Dici cazz*** - ha risposto Vieri - Bernardo aveva Dimarco e il ‘fenomeno' Bernardo che è un gran giocatore non l'ha presa mai, Grealish quest'anno devastante non l'ha presa mai e lui Haaland in mezzo al tre. Io lo vedo ma tu non lo vedi…. la palla a lui di prima la dà solo un giocatore, ed è De Bruyne. Gli altri la portano e girano e rigirano. Io se gioco con questi qua i microfoni glieli tiro in testa in tutti”.