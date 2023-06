Mbapp e Macron, "pressioni": la bomba sporca sul calciomercato

15 giugno 2023 a

a

a

"Se Mbappé rimane? Non lo so, ma cercherò di fare pressione”. Sono le parole del premier francese, Emmanuel Macron, quando a Rmc Sport parla della volontà dell’attaccante — emersa tramite indiscrezioni di calciomercato delle ultime ore — di andarsene dal Psg. Lo stesso Macron, l’anno scorso, era stato fondamentale nel rinnovo del contratto di Mbappé col club parigino, quando tutto sembrava apparecchiato per il suo passaggio al Real Madrid: in realtà il trasferimento sembra solo rinviato, perché l'attaccante francese non ha mai nascosto la sua volontà (e lo stesso vale per il club spagnolo) ma Nasser Al-Khelaifi ha fatto capire al suo calciatore che non vorrebbe perderlo a zero e, se possibile, vorrebbe evitare di regalarlo a Florentino Perez.

Macron si avvicina? Mbappè lo umilia in mondovisione: il gestaccio | Video

Mbappé alla Gazzetta: “Non attiverà l’anno in più previsto dal contratto”

Per questo motivo non è impossibile pensare che se qualcuno si presenti con un'offerta esplosiva in questa estate potrebbero aprirsi nuovi scenari, sempre che il calciatore voglia approfondirli e non attendere al 2024 per liberarsi da ‘free agent'. È una situazione a dir poco singolare. Intanto, nelle scorse ore, Kylian Mbappé è tornato a parlare del suo futuro ribadendo che non rinnoverà il proprio contratto col club in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

Macron accoglie la Francia? Mbappè reagisce ancora, altra umiliazione | Video

"Non ho chiesto né di essere ceduto, né di andare al Real Madrid — le sue parole —Ho solo confermato di non voler attivare l’anno in più previsto nel contratto. Con il Psg non abbiamo mai parlato di rinnovo, ma sono felice di restare qui la prossima stagione”. Oltre che per il Qatar, di fatto proprietario del Psg, la permanenza di Mbappé diventa di nuovo un affare di stato anche per la Francia. Tutto sembra ripetersi ma ora bisogna solo attendere per vedere quale sarà l'epilogo.