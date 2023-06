Rudi Garcia al Napoli, ufficiale: "Negli ultimi 10 giorni...", come ha convito De Laurentiis

15 giugno 2023 a

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno proprio quando era appena iniziata la semifinale di Nations League tra Spagna e Italia. Il nome del tecnico francese faceva parte della lista di Aurelio De Laurentiis, ma in pochi si aspettavano che sarebbe stato scelto come successore di Luciano Spalletti.

Reduce dall’esonero all’Al Nassr, la squadra araba di Cristiano Ronaldo, Garcia non accende la fantasia dei tifosi del Napoli, che si aspettavano un nome più importante per dare seguito alla vittoria dello scudetto e provare a migliorare il risultato ottenuto in Champions League. In carriera il francese vanta stagioni molto importanti, come quella del titolo con il Lille nel 2011, ma la penultima esperienza con il Lione non si era conclusa nel migliore dei modi. Fatto sta che è riuscito a convincere De Laurentiis ad affidargli la panchina del Napoli.

“Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi dieci giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo”, ha twittato il presidente. Nei prossimi giorni si capirà con quali obiettivi arriva Garcia e soprattutto con quali promesse da parte di De Laurentiis, che potrebbe essere tentato di fare cassa con più di un pezzo pregiato della rosa.