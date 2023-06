Roberto Mancini ko? Lo sfregio della Spagna all'Italia

16 giugno 2023 a

Se Roberto Mancini fa mea culpa e Ciro Immobile, parole sue, "rosica" per la beffarda sconfitta dell'Italia contro la Spagna nella semifinale di Nations League, a Madrid e dintorni godono, come è logico. Ma Marca, uno dei quotidiani sportivi più celebri d'Europa, va un po' oltre e "sfotte" il calcio azzurro. Su Twitter, pochi minuti dopo la vittoria per 2-1 a Enschede, in Olanda, il profilo del quotidiano madrileno (molto vicino al Real) ha pubblicato un post più ironico che "cronachistico", con lo stemma della Figc sormontato da 5 croci, le classiche "spunte negative" dei social. Una per ogni finalissima persa negli ultimi 15 giorni.

Si comincia con quella di Europa League, con la Roma ko ai rigori contro il Siviglia. Si prosegue con la sconfitta della Fiorentina all'ultimo minuto contro gli inglesi del West Ham in Conference League. Quindi l'1-0 con cui il Manchester City ha piegato l'Inter nella partita più importante della stagione, la finale di Champions League di Istanbul (anche in questo caso, con due incredibili parate di Ederson tra 91' e 95' su Lukaku prima e Gosens poi, che avrebbero mandato il match ai supplementari).

Infine, i due flop azzurri; l'Under 20 che ha perso i Mondiali di categoria cadendo 1-0 contro l'Uruguay (all'85'...) e, buon ultima (e sicuramente meno dolorosa) l'Italia maggiore sconfitta appunto dalla Spagna. Un pokerissimo di amarezza e jella che, dalle parti di Madrid, val bene una risata beffarda.