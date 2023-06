Maldini assente ai funerali del Cav? Arrigo Sacchi: "Lo giustifico, non meritava tutto ciò"

16 giugno 2023 a

a

a

No, Arrigo Sacchi al funerale di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano proprio non poteva mancare. Già, il mister del Milan dei miracoli, la prima versione della squadra che poi avrebbe vinto tutto. Un allenatore, Arrigo Sacchi, "inventato" da Berlusconi, che lo prese dalla Serie B, ammaliato dalle performance del suo Parma.

Insomma, una presenza doverosa. E sentita, da parte dell'ormai ex allenatore. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sacchi aveva espresso tutta la sua gratitudine per il Cavaliere: "Berlusconi è stato un grande uomo ed un grande presidente. Quando lui e i dirigenti del Milan mi presero gli chiesi se fossero dei pazzi o dei geni, lui sicuramente fu un genio. Ricordo che mi continuò a pagare anche dopo le mie dimissioni, senza che glielo chiedessi", ha dichiarato alla Rosea.

Milan, "sfregio" a Berlusconi? Non solo Maldini: i big assenti ai funerali | Guarda

Dunque, una battuta anche su Paolo Maldini, bandiera rossonera recentemente cacciata dalla nuova dirigenza a stelle e strisce. Già, perché a sorpresa Maldini non era presente al funerale dell'ex leader di Forza Italia. Un'assenza secondo Arrigo Sacchi giustificata: "L’assenza di Paolo Maldini al funerale di Berlusconi credo sia giustificata. Paolo non meritava ciò che gli hanno fatto la scorsa settimana". Parole pesanti, quelle dell'allenatore, il quale - si suppone - si riferiva alla possibilità che Paolo Maldini incontrasse ai funerali Scaroni e Furlani, presenti alle esequie, e che hanno avuto un ruolo importante nell'allontanamento dell'ormai ex dt dal club rossonero.