Milan, Maldini via? Savicevic: “Gli americani non capiscono di calcio”

12 giugno 2023 a

a

a

Un addio che scotta, che fa male: quello di Paolo Maldini al Milan. Scelto dal presidente Gerry Cardinale, che punterà su un sistema più ‘americano’, dando fiducia alle scelte di Stefano Pioli e a quelle dell’a.d. Giorgio Furlani. E che ha scatenato diverse reazioni, anche da parte dei giocatori della rosa rossonera: Maignan, Theo Hernandez e Leao, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028 anche grazie alla mediazione e all'ottimo lavoro fatto da Maldini. Anche il commentatore Rai, Daniele Adani, ha detto la sua sull’ex bandiera rossonera: "Quando una persona entra a far parte dell'AC Milan e si trova di fronte a Paolo Maldini, anche per ricoprire una carica superiore, inferiore o paritaria alla sua, non gli resta da fare che tre cose: la prima un inchino, la seconda chiedere il permesso di parlare e la terza, se possibile, parlare a bassa voce, talmente bassa che Paolo deve sollecitare ad alzare il tono della voce perché non sente. Questo è il mio parere”.

Un nome choc per il Milan, spifferi pesanti: "Pioli via, lui al suo posto" | Guarda

Savicevic durissimo: “Gli americani non capiscono di calcio”

Ora, però, alle tante critiche arrivate nei confronti del presidente rossonero, si aggiunge anche la leggenda Dejan Savicevic: "Maldini out? Non me lo aspettavo, solo l'anno scorso hanno vinto il campionato e ottenuto grandi risultati — le parole del Genio in un’intervista a Sky Sport — Questo anno è andato male, certo, ma ci sono stati tanti infortuni e hanno fatto comunque una semifinale di Champions. Non conosco i motivi dell'addio. Ho letto che non era contento dei rinforzi ma sappiamo come sono gli americani. Non capiscono di calcio, vivono in un altro modo questo sport e anche la vita. Lì non ci sono neanche le retrocessioni, è sbagliato. Credono che il calcio sia come la NBA e non è così".