Napoli, terremoto-Rudi Garcia: ecco chi viene cacciato (in malo modo)

18 giugno 2023 a

a

a

Cristiano Giuntoli ha scoperto della firma di Rudi Garcia come un tifoso qualsiasi, ovvero dall’annuncio via Twitter di Aurelio De Laurentiis. Si tratta dell’ennesima conferma che i rapporti tra il direttore sportivo e il presidente sono ai minimi storici, dopo che il primo ha chiesto di essere liberato per firmare un contratto con la Juventus. De Laurentiis però non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare e soprattutto di favorire una acerrima rivale.

Rudi Garcia al Napoli? Rumors inquietanti: cosa c'è dietro davvero

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, entro la fine di giugno il presidente prenderà una decisione, con Giuntoli che potrebbe essere svincolato a determinate condizioni o costretto a rimanere un altro anno da separato in casa. Pare che il Napoli non abbia intenzione di prendere nessuno per sostituirlo: il suo ruolo verrebbe assorbito all’interno della società. Al momento tra Giuntoli e De Laurentiis non c’è alcun tipo di dialogo, visto che il direttore sportivo non è neanche stato avvisato della scelta di Rudi Garcia come successore di Luciano Spalletti.

"A novembre...". Rudi Garcia al Napoli, sgomento e insulti: bufera su De Laurentiis | Guarda

Di certo Giuntoli non si aspettava di finire invischiato in una situazione del genere quando ha chiesto a De Laurentiis di essere liberato al termine della stagione. La sua intenzione era di andare alla Juventus, che lo aveva scelto per ricostruire dopo i fallimenti (e gli imbrogli) degli ultimi anni, ma non aveva messo in conto il no secco del presidente del Napoli.