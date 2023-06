Rudi Garcia al Napoli, sgomento e insulti: "A novembre...", bufera su De Laurentiis

15 giugno 2023 a

L’annuncio di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è stato una sorpresa, ma a quanto pare poco positiva per i tifosi. “Colpa" di Aurelio De Laurentiis, che ha alzato parecchio le aspettative dopo essersi separato da Luciano Spalletti: ci si aspettava il grande nome per provare a fare un ulteriore salto di qualità in Champions League e invece è arrivato il peggiore della lista. Il francese sarà anche un buon allenatore, ma viene dalla rescissione all’Al Nassr…

"Negli ultimi 10 giorni...". Rudi Garcia al Napoli, ufficiale: come ha convinto De Laurentiis

Non proprio il miglior biglietto da visita, anche perché gli ultimi (e unici) trofei vinti risalgono al 2011 con il Lille. Di sicuro Garcia ha tutto da guadagnare, mentre il Napoli ha tutto da perdere affidandosi a un allenatore che attualmente offre poche garanzie. De Laurentiis ha dato l’annuncio su Twitter: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo”.

Il presidente sta ricevendo migliaia di commenti, per la maggior parte negativi. “A novembre lo esoneri”, “seriamente?”, “via da Napoli” e tante altre frasi scurrili che è meglio non riportare. Insomma, quello di Garcia è un nome che non accende la fantasia della piazza, per usare un eufemismo. La speranza dei tifosi è che almeno il gruppo dello scudetto non subisca perdite, oltre a quella di Kim che è ormai solo questione di tempo.