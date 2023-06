MotoGp, Jorge Martin da urlo: trionfo in Germania su Pecco Bagnaia

18 giugno 2023 a

Uno straordinario Jorge Martin bissa la Sprint Race di ieri e vince anche il Gran Premio di Germania, centrando la sua seconda vittoria assoluta in classe regina a quasi due anni di distanza da quella ottenuta in Austria (agosto 2021). Lo spagnolo della Ducati Pramac trionfa dopo un testa a testa infinito con un grande Francesco Bagnaia, che non riesce a guadagnare nuovamente il gradino piu' alto del podio dopo il Mugello. Terzo posto per Johann Zarco con l'altra Pramac, mentre arrivano quarto e quinto Marco Bezzecchi e Luca Marini con le altre due Ducati, quelle del team VR46. La partenza e' molto simile a quella della Sprint Race di ieri: Miller svernicia tutti e va in testa, poi pero' si lascia sorpassare da un gruppetto di cinque piloti, con uno scatenato Martin che scavalca Bagnaia e si prende nuovamente la leadership, mentre Marini segue in terza posizione salvo poi farsi 'rubare' il posto da Binder e Zarco.

Con il passare dei giri Martin prova a scappare, ma l'unico a tenergli testa e' Bagnaia, che recupera terreno in poco tempo e inizia a dar vita ad un duello infuocato con meta' gara ancora da disputare. Nel frattempo Binder va fuori e lascia il gradino piu' basso del podio a Zarco, che insegue a distanza la coppia di testa. A dieci giri dal termine arriva l'attacco di Bagnaia a Martin, che pero' e' bravo a restargli attaccato e rispondere con la stessa moneta, nello stesso punto, tre tornate piu' tardi. Il finale e' sul filo del rasoio e della tensione: l'azzurro prova nuovamente a beffare lo spagnolo, che pero' si difende con le unghie e con i denti e va a trionfare quasi in volata.