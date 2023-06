Matteo Berrettini, altro infortunio: "Colpo di grazia", l'accusa-choc a Melissa Satta

18 giugno 2023 a

Matteo Berrettini sta vivendo il peggior momento della sua carriera. Dopo la sconfitta tra le lacrime conta Lorenzo Sonego, il tennista romano ha annunciato il forfait all’Atp 500 del Queen’s, che aveva vinto sia nel 2021 che nel 2022. Un’assenza che getta ombre su Wimbledon, che a questo punto Berrettini potrebbe saltare o comunque affrontare in condizioni fisiche precarie. A tormentarlo è un problema agli adduttori sul quale a questo punto urgono delle riflessioni.

A Stoccarda è uscito sconfitto tra le lacrime dopo un’assenza di oltre due mesi, adesso è arrivato un altro forfait pesante. “Non so bene la situazione di Berrettini - ha commentato Paolo Bertolucci - gli addominali li usi sempre, non sono mai a riposo, è un problema grosso. Se davvero la situazione è così difficile da risolvere, se ne riparla in Australia. Se c’è da star fermo 5 mesi, deve star fermo 5 mesi”. Intanto sui social continua a essere presa di mira Melissa Satta, che ormai fa coppia fissa con Berrettini.

Gli hater sostengono l’assurda teoria secondo cui i problemi del tennista sono da ascrivere alla sua nuova compagna. Una follia che fa molto male ai diretti interessati e che non sembra fermarsi, dato che dopo la notizia del forfait di Berrettini diversi utenti hanno scritto messaggi terribili all’indirizzo della Satta: “Sei la causa dei suoi problemi, “è finito come sportivo, la pat*** della Satta ha vinto”, “è stata lei a dargli il colpo di grazia”.