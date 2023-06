Milan, colpaccio-Moncada: ecco il nuovo bomber dal Portogallo

19 giugno 2023 a

Il sogno Marcus Thuram, gli obiettivi Chukwueze e Samardzic per la trequarti. Ma il nuovo nome in casa Milan, Geoffrey Moncada potrebbe pescarlo in Premier League. Per Tuttosport il nome è nuovo e si chiama Fabio Silva, 20enne portoghese di proprietà del Wolverhampton. Ha disputato metà dell’ultima stagione nell’Anderlecht e l’altra nel Psv Eindhoven. Con la squadra belga ha realizzato 11 gol e 4 assist in 32 presenze, mentre in Olanda ha totalizzato 5 reti e 2 assist in 19 match. Secondo quanto indicato dal portale specializzato Transfermarkt, il valore del cartellino del portoghese è di 13 milioni. Ovviamente, il Wolverhampton chiede più soldi per la sua cessione. Potrebbero bastare 20-25 milioni per assicurarsi l’ex Porto.

Tuttosport: rilanciato il nome dell’attaccante del Lens, Lois Openda

Sulle proprie pagine, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport invece rilanciano il nome di Lois Openda, 23enne belga reduce da un’ottima stagione con il Lens: 21 gol e 4 assist in 42 partite. Il Lipsia è in prima fila per assicurarselo, però non sta ancora chiudendo l’operazione. Il problema è che il club francese chiede più di 30 milioni di euro, una cifra decisamente alta. Il Milan vorrà spendere così tanto per comprare un nuovo bomber?

Quello che è certo è che i rossoneri hanno solo Olivier Giroud come garanzia e non possono mettere troppo peso sulle spalle del centravanti quasi 37enne. Servirà capire cosa verrà deciso di fare con Lorenzo Colombo, di rientro dal Lecce, che potrebbe rimanere come terza punta. E, in attesa della decisione di Thuram, non mancano altri nomi nella lista di Moncada.