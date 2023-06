Inter, la voce bomba: "Dateci subito Barella", chi arriva al suo posto

19 giugno 2023 a

a

a

L'Inter deve fare i conti con i problemi di cassa. I nerazzurri infatti rischiano grosso e dopo la finale di Champions sul mercato diventa abbastanza probabile l'ipotesi di partenze di peso. Skriniar come è noto andrà a Parigi, ma ci sono altri due big che potrebbero fare le valigie: stiamo parlando di Barella e Brozovic. Proprio su Brozovic è arrivato il messaggio chiaro di un tifosissimo come Enrico Mentana.

Il direttore di Tg La7 infatti ha spiegato quali saranno gli scenari per il giocatore e ha rivolto un appello alla società affinché possa restare nerazzurro: "Cari tifosi dell'Inter, in un brano dell'immortale "Non al denaro non all'amore né al cielo" di Fabrizio De André il suonatore Jones chiede al mercante di liquore "tu che lo vendi cosa ti compri di migliore? Ecco, è la stessa domanda che faccio io ai dirigenti nerazzurri su Brozovic, dopo averlo visto anche stasera insegnare calcio, correndo per 120 minuti...".

"La richiesta di Simone Inzaghi ai dirigenti dell'Inter": abbiamo un problema...

Ma parallelamente al caso Borzovic si sta gonfiando sempre di più il caso Barella. Il giocatore potrebbe entrare nella trattativa per trattenere Lukaku a Milano e per avere dal Chelsea Koulibaly, un rinforzo pesantissimo per il reparto arretrato. Il Chelsea non ha intenzione di scendere a patti e per far partire i suoi due gioielli vorrebbe in cambio anche Barella. Frattesi sarebbe il sostituto ideale, ma di certo l'assenza in mezzo al campo di Barella potrebbe rovinare i piani dell'Inter e soprattutto gli assetti tattici per la prossima stagione. Il tam tam che arriva da Londra è uno solo: "Dateci Barella". Staremo a vedere...