Milan, rivoluzione-Moncada: addio De Ketelaere. Colpo da urlo: "Chi arriva al suo posto"

18 giugno 2023 a

a

a

Il nuovo corso del Milan inizia anche sul mercato. Dopo l'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, ecco che Goeffrey Moncada, insieme a Giorgio Furlani, prende in mano le redini e ragiona sui futuri acquisti (e sulle cessioni).

Al centro c'è Charles De Ketelaere, il belga costato fior di milioni di euro e che ha deluso, e non poco, le aspettative. Bene, Moncada in primis vorrebbe riconsiderare il suo futuro. L'indiscrezione la rilancia TuttoSport, il quotidiano torinese secondo cui il club rossonero ora starebbe valutando la cessione di CdK, sperando che un buon Europeo under 21 possa attrarre offerte soddisfacenti. De Ketelaere infatti non verrà ceduto per meno di 27-28 milioni, ma ora Moncada aprirebbe anche al prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Juventus, primo botto di mercato: gode Allegri, chi arriva in bianconero

La svolta è dovuta al fatto che il Milan avrebbe individuato il sostituto del belga: si tratta di Arda Guler, in forza al Fenerbache, classe 2005. Un giocatore di grandissima qualità che attrae mezza Europa pallonara. E i rossoneri, considerate le probabilissime partenze di Divock Origi e Ante Rebic, che hanno molto mercato proprio in Turchia, potrebbero essere i favoriti nella corsa ad Arda Guler, la nuova scommessa (una scommessa su cui tanti, come detto, sarebbero pronti a puntare).