Milan, dramma-Theo Hernandez: "Addio a un passo", ecco l'assalto decisivo

I tifosi del Milan tremano: il Manchester United fa sul serio per Theo Hernandez. Dai Red Devils è pronta un’offerta faraonica per portare il terzino sinistro rossonero e colmare la distanza con i cugini del Manchester City, freschi vincitori del Triplete. L’ex Real è nel mirino, uno dei senatori e punti di forza della squadra rossonera. Se i sondaggi si concretizzeranno in offerta, dovrà essere di almeno 70 milioni di euro per essere valutata, è scritto sul Corriere dello Sport.

Theo è legato al Milan fino al 30 giugno del 2026 con un ingaggio che di recente è passato da 1,5 milioni a 4. Condotto a Milano da Paolo Maldini, Theo ha celebrato di recente l’addio del dirigente con un post sui social. “Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme”.

United, ora solo sondaggi. Se facessero sul serio…

A Milano Theo sta benissimo, sia in campo che fuori: sul terreno di gioco è un punto fermo e con Leao forma un asse inarrestabile. Fuori ha costruito una famiglia con la compagna Zoe Cristofoli e qui è nato il loro primogenito, il piccolo Theo Junior. Ma le strade del mercato sono infinite e i tifosi rossoneri non possono dormire sonni tranquilli. Per ora siamo alla fase dei sondaggi, ma se gli inglesi decidessero di affondare il colpo per il Milan sarebbe difficile resistere e si tratterebbe di un altro duro addio dopo quelli di Paolo Maldini e Frédéric Massara alla dirigenza di scorsa settimana.

