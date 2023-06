Romelo Lukaku, lo schiaffo di Pep Guardiola: "A tre metri dal portiere!"

Fabrizio Biasin 21 giugno 2023 a

L’ottimo Pep Guardiola è grande tecnico e bravo comunicatore (a tratti affabulatore). Alla conferenza stampa dedicata alla quinta edizione del “Legends Trophy del golf” l’allenatore del City ha detto soprattutto due cose. La prima: «Non prenderemo Mbappé, tutti sanno in quale club vuole andare...». Le parole “Real” e “Madrid” a quel punto sono risultate superflue. E poi la seconda: «Il progetto del Barcellona? Hanno appena vinto la Liga e sanno quello che devono fare. A Manchester ci abbiamo messo 8 anni per vincere la Champions, io sono campione d’Europa perché un giocatore ha sbagliato a tre metri dal portiere... A tre metri dal portiere!». Le parole “Romelu” e “Lukaku” a quel punto sono risultate superflue. Morale: Pep “dice” anche quando non dice.

