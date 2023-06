Inter-City, Guardiola rivela: "Sapevo di vincere, c'era Baggio in tribuna..."

11 giugno 2023 a

Pep Guardiola si gode la vittoria di questa prima Champions del Manchester City. Un punto fermo nella storia del club che mette finalmente le mani sulla Coppa dalle grandi orecchie e che entra di diritto nell'olimpo del calcio europeo con una stagione fenomenale da triplete. Guardiola aveva una gradissima pressione addosso per la finalissima. Dopo l'occasione persa qualche anno fa contro il Chelsea, Pep sapeva di dover portare la coppa a Manchester, sponda Citizens.

E così dopo aver conquistato il trofeo si è lasciato andare a una confidenza in conferenza stampa: "Mi ha fatto piacere che fosse qui Roberto Baggio: mi porta fortuna, c'era anche quando col Barcellona ho vinto la finale di Champions di Roma contro il Manchester United". Poi il tecnico spagnolo ha parlato dell'Inter: "A voi italiani piace dare il ruolo di favoriti agli avversari, però io sapevo che i nerazzurri sarebbero stati fortissimi. Avevano tutto per essere in finale, adesso saranno tristi come noi due anni fa. Però si va avanti e ci potranno riprovare l'anno prossimo. Complimenti, è stata la squadra italiana che immaginavo". Ora Pep può fumarsi il suo sigaro, il piacere che si concede dopo ogni grande vittoria.