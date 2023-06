Sandro Tonali addio? La moglie di Maldini sgancia la bomba sul Milan: caos totale

22 giugno 2023 a

Per i tifosi del Milan è un colpo al cuore. E non può essere curato con niente e nessuno: né Davide Frattesi, men che meno Romelu Lukaku. Il colpo al cuore è la clamorosa partenza di Sandro Tonali, a soli 23 anni già bandiera rossonera, tifosissimo del Milan, sua la maglia più venduta tra i tifosi del club di via Aldo Rossi. Se ne va al Newcastle per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro e un sontuoso ingaggio, che sarebbe attorno agli 8-10 milioni netti l'anno. Cifre enormi che il Milan vuole utilizzare per fare mercato. Ma dopo la cacciata di Paolo Maldini e Frederic Massara, già non troppo gradita, dopo questa mossa la tifoseria è definitivamente sul piede di guerra.

Ed in questo clima semplicemente esplosivo, ecco che aggiunge pepe al pepe anche Adriana Fossa, moglie proprio di quel Paolo Maldini recentemente sollevato dal suo incarico di direttore tecnico da Gerry Cardinale. Lady Maldini insomma interviene nell'accesissimo dibattito che si è sollevato dopo l'addio a Tonali, o almeno sembra proprio farlo.

Il punto è che Adriana Fossa, in una story su Instagram, ha scritto in spagnolo: "Mi amor! No hay mal que por bien no venga". Tradotto dall'iberico: "Amore mio, non esiste male da cui non possa derivare del bene". Altresì tradotto, in modo più spiccio e gergale, "non tutto il male vien per nuocere". Fin troppo semplice associare queste parole ai fatti delle ultime settimane, alla cacciata di Paolo Maldini. Già, secondo la moglie - ci permettiamo l'esegesi del suo pensiero - "non tutto il male vien per nuocere", ovvero: meglio essere stati allontanati da un club che decide di vendere Sandro Tonali. Una chiara, chiarissima presa di posizione che, a ben vedere, coincide perfettamente con il sentimento della stragrande maggioranza della tifoseria rossonera.