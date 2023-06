Inter, il retroscena su Brozovic: "Addio per soldi? No, cosa c'è dietro"

22 giugno 2023 a

Marcelo Brozovic è ormai a un passo dall’Al Nassr. Il centrocampista dell’Inter di fatto potrebbe approdare nella nuova squadra con un contratto da 15 milioni. A quanto pare però non ci sarebbero solo motivi di cassa ma anche motivi tecnici e tattici. La partenza di Brozovic potrebbe portare all’apertura di uno spazio nuovo da regista puro dietro le punte per Calhanoglu. Il tutto potrebbe far sbocciare il turco definitivamente.

Ma a pesare nei corridoi dell’Inter, secondo la Gazzetta, sarebbe stato l’andamento altalenante di Brozovic rimasto sotto traccia per un lungo periodo e tornato a grandi livelli a fine stagione. Soprattutto la gestione degli infortuni post-Mondiale. Insomma a quanto pare la partenza di Brozo, secondo la Rosea, non sarebbe legata solo a motivi economici. E l'Inter adesso cerca rinforzi a centrocampo per andare a puntellare un reparto che con la partenza di Brozovic potrebbe avere un calo di resa nella prossima stagione.

Il nome in pole position resta sempre quello di Frattesi che però sarebbe già nel mirino di altre big italiane, Milan in testa. Poi i nerazzurri devono fare i conti anche con la partenza di Dzeko e con la possibile partenza di Lukaku finito tra i desideri di mercato del Milan. Insomma ci sarà un gran da fare per i dirigenti nerazzurri che dovranno consegnare a Inzaghi una rosa all'altezza dei vicecampioni d'Europa.