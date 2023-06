Inter, un nome pazzesco per la difesa: chi può arrivare subito

14 giugno 2023 a

a

a

È andata di scena ieri pomeriggio, martedì 13 giugno, il vertice in casa Inter nella sede di viale Liberazione. Intorno alle 16.30 è arrivato Simone Inzaghi, che è andato via tre ore dopo. Marotta, Ausilio e Baccin, invece, hanno proseguito a parlare anche a cena. Ad accoglierlo negli uffici del club, Simone ha trovato anche Zhang, che gli ha ribadito stima e fiducia, partecipando alle prime battute della riunione, lasciando poi il tavolo nel momento in cui sono cominciati gli approfondimenti sugli aspetti tecnici. Come premesso, non si è parlato di prolungamento del contratto di Inzaghi. La nuova stagione dovrebbe partire il 13 luglio, poi si organizzeranno le amichevoli necessarie per presentarsi al meglio all’inizio del campionato.

Il mercato: Koulibaly, il portiere. Piace il centrale Bisseck

Poi si è parlato degli obiettivi di mercato, come riportato sul Corriere dello Sport. Per la difesa, il mirino è puntato su Kalidou Koulibaly. Come si può leggere anche a parte, l’ex-Napoli sarà uno degli argomenti dell’imminente incontro con il Chelsea. In viale Liberazione si augurano che attraverso l’asse con i Blues possano nascere occasioni interessanti, al di là del prestito bis di Lukaku. Anche a costo di sacrificare Onana, evidentemente. Nel caso, allora sarà fondamentale scegliere al meglio il sostituto. Al momento, la scelta pare ristretta a Vicario e Mamardashvili. Rimanendo nel reparto arretrato (venerdì De Vrij firmerà il rinnovo biennale), piace pure Bisseck, centrale tedesco, classe 2000, di proprietà dei danesi dell’Aarhus. Può arrivare alla Pinetina pagando la clausola rescissoria da 7 milioni di euro.

"E lo paghiamo pure?". Chi c'era a bordo campo a due passi da Inzaghi: umiliato | Guarda

A centrocampo si lavora per sostituire Gagliardini. E Brozovic…

A centrocampo, dovrà essere sostituito Roberto Gagliardini. Mentre la partenza di Marcelo Brozovic, in questo momento, è tutt’altro che scontata. A meno di offerte molto sostanziose, o di una richiesta per andare via, Epic resterà a disposizione di Inzaghi. C’è però l’idea di fare un innesto di sostanza in mediana, con due nomi in cima alle preferenze: Sergei Milinkovic-Savic e Davide Frattesi. Costano parecchio entrambi, ma si potrebbe comunque ragionare sulla formula giusta. Anche se con la Lazio bisognerà comunque sedersi a breve, dovendo trovare l’intesa per il riscatto di Acerbi e dovendo convincere le pretese dell’inossidabile Claudio Lotito.