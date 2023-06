Paolo Maldini, Staffelli: "Il peggior Tapiro di sempre". Milan, tutto torna?

23 giugno 2023 a

Il peggior Tapiro d'Oro consegnato da Valerio Staffelli? Sono due i vip che si contendono la palma: Enzo Siciliano, intellettuale di vaglia e presidente Rai tra 1996 e 1998, e Paolo Maldini. Due personaggi lontanissimi tra di loro, eppure... Intervistato dal Corriere della Sera, lo stesso inviato di Striscia la notizia, volto storico di Canale 5, a ripercorrere le tappe della sua spesso rischiosa carriera in strada, all'inseguimento dei vip a cui consegnare la poco ambita statuetta.

"La mia prima in assoluto? Fu quando Antonio Ricci, direttore del programma mi mandò a Roma per dare il tapiro a Enzo Siciliano. Lui quando mi vide non disse una parola, non considerò le mie domande e partì come un fulmine verso viale Mazzini. Unico dettaglio, alquanto doloroso, aveva chiuso la mia mano nella portiera della mia macchina blindata".

Ma gli aneddoti si sprecano. "Il tapiro più sportivo è stato quello consegnato a Zlatan Ibrahimovic, molto ironico. Il più simpatico senza dubbio Antonio Cassano. Il più rosicone Maldini sia da calciatore sia da ex". E a giudicare dagli screzi avuti con i tifosi rossoneri da calciatore e con i dirigenti americani di RedBird da dirigente, non è difficile inquadrare il carattere fumantino della leggenda del Milan.

Una epopea anche il Tapiro da portare a Mario Balotelli in Inghilterra, ai tempi del City ("Ogni volta che usciva dall'allenamento facevo delle corse pazze per raggiungerlo. Poi però riuscimmo a premiarlo in un ristorante cinese di Manchester. Ovviamente con rissa finale, ma non tanto con Mario e i suoi amici quanto con i cinesi del locale che non avevano capito cosa stesse succedendo") e quello a Fabrizio Del Noce, che la prese talmente male da sbattergli il microfono contro il naso, fratturandoglielo. Vittorio Sgarbi, invece, gli spacco in testa direttamente il Tapiro: trauma cranico.