Onana addio, Inter smantellata: chi piomba sul portiere (e chi sarà il sostituto)

Edin Dzeko se ne è andato al Fenerbahce, il ritorno di Romelu Lukaku non è così scontato e ora in casa Inter ci sono anche la questione André Onana e Ivan Brozovic da sistemare. Il croato è il giocatore che guadagna di più tra quelli di proprietà: costa all’Inter circa 13 milioni lordi all’anno e ha un contratto ancora lungo. Così, nonostante un ruolo ancora importante all’interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, l’Inter ha accolto l’invito a trattare la sua cessione da parte dell’Al-Nassr, che nel frattempo aveva già trovato il modo di convincere il giocatore con una proposta di ingaggio da 15 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni. L’Inter chiede 25 milioni per la sua cessione, gli arabi al momento si sono spinti a 18.

Manchester, mollato De Gea si va a tutta su Onana

Il portiere, invece, fa gola al Manchester United, che ha rotto gli indugi e deciso di mollare il tavolo della trattativa per il rinnovo col portiere David De Gea per puntare forte su di lui. Il camerunese è stato una delle rivelazioni dell’ultima stagione e non servivano comunque le sue prodezze in Champions per attirare l’attenzione dei Red Devils: a Manchester, infatti, c’è Erick ten Hag al timone, l’uomo che lanciò Onana all’Ajax. Tra i due c’è sempre stato un feeling speciale e presto potrebbero tornare a lavorare insieme.

Cuadrado, addio Juve dopo 8 anni: chi si prende la sua fascia

CdS: se Onana va, occhio a Mamardashvili del Valencia

Giovedì c’è stato un incontro tra la dirigenza dello United e l’agente del portiere camerunese: gli inglesi hanno comunicato la loro decisione di presentare entro fine mese un’offerta ufficiale all’Inter per il cartellino di Onana. L’offerta dovrebbe essere tra i 40 (volontà inglese) e i 50 milioni di euro (richiesta Inter) complessivi, cifra che potrebbe convincere il presidente Zhang ad avvallare la cessione di André. E per i nerazzurri, riporta il Corriere dello Sport, è tornato d’attualità Mamardashvili del Valencia, dato che Guglielmo Vicario, oramai ex portiere dell’Empoli, sarà l’estremo difensore del Tottenham per la prossima stagione.