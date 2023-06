Inter sotto-choc, "Lautaro Martinez se ne va": l'offerta irrinunciabile

17 giugno 2023 a

Nonostante la finale di Champions, l’Inter ha come sempre necessità di vendere prima di fare qualche movimento serio di mercato. Per questa sessione gli indiziati principali a lasciare Milano sono Onana e Brozovic, ma non sarà semplice per il club nerazzurro respingere eventuali assalti per alcuni calciatori che vengono considerati incedibili. Stiamo parlando di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, che già sono stati accostati a diverse squadre dal potere economico molto importante.

L’attaccante e il centrocampista stanno bene all’Inter, ma sanno di poter guadagnare molto di più da altre parti. Per quanto riguarda Lautaro, da un paio di giorni si parla dell’interessamento del Real Madrid, con Carlo Ancelotti che lo gradirebbe come sostituto di Benzema al centro dell’attacco. L’argentino è reduce da una stagione in cui ha segnato 28 gol e ha anche vinto il Mondiale: secondo il Mundo Deportivo, sarebbe felice di vestire la maglia del Real. In caso di offerta importante è difficile immaginare che l’Inter possa rifiutarla.

Lo stesso vale per Barella: il Newcastle sembra fare sul serio, ma i 60 milioni che sarebbe disposto a mettere sul piatto sono pochi per i nerazzurri. Inoltre pur avendo grosse disponibilità economiche, il Newcastle non ha lo stesso appeal di altri club per Barella, che comunque sembra piacere molto in Premier League.