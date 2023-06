Cristiano Ronaldo, smalto sui piedi? La foto diventa un caso

23 giugno 2023 a

È bastata una foto di Cristiano Ronaldo per scatenare una vera e propria bufera sui social. Il campione portoghese che adesso gioca all'Al-Nassr, è apparso in uno scatto, in vacanza, mentre insieme alla sua famiglia si gode il sole in barca. Ma i follower del giocatore hanno notato un dettaglio proprio nella foto pubblicata sui social dal pallone d'oro: lo smalto sulle unghie. "Ronaldo con le unghie dei piedi dipinte?? Che cos'è?", è solo uno dei tantissimi commenti lasciati sotto al post di Cristiano. Insomma per qualche ora in tanti hanno espresso parecchi dubbi sulla scelta di Ronaldo di colorare le unghie.

Ma uno dei follower di Cristiano ha zittito tutti spiegando tutto e svelando la vertià sulla foto incriminata: "Per tutti quelli che si chiedono perché lo smalto per unghie dei piedi, questa è una protezione per gli sportivi che praticano sport di squadra con contatto dove spesso possono farsi pestare i piedi.

Anche i giocatori di basket a volte lo fanno". E così in pochi istanti il caso si è subito sgonfiato. Ma di certo ogni scatto pubblicato sui social da Cristiano Ronaldo finisce subito al centro dei commenti e delle critiche dei suoi follower. Il campione ormai è abituato...