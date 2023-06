Georgina Rodriguez in bikini, "foto oscene": rivolta in Arabia

24 giugno 2023 a

Altro che crisi. Georgina Rodriguez sbatte in faccia agli haters la verità e... le sue curve clamorose, strizzate in uno dei suoi microscopici bikini, per dimostrare al mondo dei social quanto la storia con Cristiano Ronaldo stia andando a gonfie vele. L'influencer spagnola ha pubblicato sul proprio cliccatissimo profilo Instagram le vacanze extra-lusso in Sardegna della coppia, la più famosa e remunerata del mondo del calcio mondiale. E i milioni di rispettivi follower hanno così l'occasione di lustrarsi gli occhi davanti all'esibizione di cotanto agio.

Innanzitutto, lo yacht d'ordinanza. Un gioiellino del mare sul quale prendono posto CR7, oggi in Arabia Saudita all'Al Nassr senza troppa fortuna (ma con palate di milioni di dollari in tasca) dopo aver scritto la storia di questo sport con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. "Io non inseguo i record, sono i record che inseguono me", ha avuto modo di dichiarare qualche giorno fa, dimostrando la consueta umiltà.

Quindi la compagna Georgina, appunto, 29 anni splendenti, e i figli, i gemelli Mateo ed Eva (6 anni), la primogenita Alana Martina, di 6 anni, e Cristiano Jr., nato nel 2010 e avuto prima che Cr7 conoscesse Georgina. Pare che proprio i supporter arabi si siano infuriati accusando la coppia di "oscenità", uno sfregio all'Islam per la tenuta piuttosto audace della signora Ronaldo. Lato B in mostra mentre sale sulla scaletta della barca, Lato A rigoglioso e in primissimo piano, un guizzare di muscoli e curve da far impazzire qualsiasi paparazzo. E anche i più bigotti dei fan.