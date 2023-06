Gattuso e Allegri, clamoroso intreccio: "Sta parlando direttamente con lui"

25 giugno 2023 a

Per un Max Allegri non sembra convincersi nemmeno a fronte di una offerta da 30 milioni a stagione, intenzionato a restare alla Juventus, c'è un Rino Gattuso talmente tentato dall'avventura in Arabia Saudita da trattare addirittura con il primo ministro in persona. Reduce dalle avventure non proprio fortunate in panchina con il Milan e il Napoli e dal flop a Valencia, il 45enne ex bandiera rossonera e campione del mondo con l'Italia a Germania 2006 potrebbe approdare in Saudi Pro League, il campionato che da questa estate sembra intenzionato a sfidare addirittura la Premier League come torneo più ricco del mondo.

Dopo Cristiano Ronaldo, giocheranno nel deserto stelle come Benzema, Koulibaly, Mahrez, Kantè, Ruben Neves. Non più "dinosauri", ma giocatori nel pieno della loro carriera o ancora integri. Soprattutto, una dimostrazione di forza a suon di petroldollari.

A dirigere il calciomercato non sono però i singoli club ma il premier saudita, che da direttore d'orchestra ha come obiettivo quello di far crescere la lega e il calcio locale (in vista di una candidatura come paese organizzatore dei Mondiali, sulla scia del vicino Qatar). Sarà quest'ultimo a proporre alcune possibili squadre a Ringhio, che radio-mercato indica comunque come interessato all'avventura: la proposta si legge da più fonti, dovrebbe concretizzarsi a breve.